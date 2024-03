Mosca | ' militari Nato in Ucraina? Lo sappiamo già'

(Di lunedì 11 marzo 2024) La Russia è già a conoscenza del fatto che inoperanodella, perché "è impossibile nasconderlo". Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova, in un'intervista alla testata Izvestia, dopo che il ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski ha ammesso chedell'Alleanza sono presenti in. Secondo Zakharova, gli Usa, la Gran Bretagna e altri Paesi occidentali conducono una "guerra ibrida" contro la Russia con la partecipazione di "istruttori delle forze speciali, esperti, specialisti dai rispettivi dipartimentidei Paesi".

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a quotidiano©

Mosca , 2 mar. (Adnkronos) - Le unità del Battaglione Sud russo hanno migliorato la loro posizione in prima linea nell'area di Donetsk, facendo perdere al nemico fino a 410 soldati. Lo ha dichiarato ... (liberoquotidiano)

Mosca , 2 mar. (Adnkronos) – Le unità del Battaglione Sud russo hanno migliorato la loro posizione in prima linea nell’area di Donetsk, facendo perdere al nemico fino a 410 soldati. Lo ha dichiarato ... (calcioweb.eu)

Russia aumenta produzione di armi, ma le esportazioni crollano: il paradosso dell'economia di Mosca: Russia aumenta produzione di armi, ma le esportazioni crollano: il paradosso dell'economia di Mosca: Oltre due anni di guerra in Ucraina stanno causando un paradosso in Russia: da una parte la produzione di armi sta aumentando per alimentare l'aggressione nei confronti del Paese ...

La guerra impari. Mosca sforna bombe potenti, gli F-16 per Kiev parcheggiati senza piloti: La guerra impari. Mosca sforna bombe potenti, gli F-16 per Kiev parcheggiati senza piloti: Dalle munizioni ai jet da combattimento, le forniture occidentali agli ucraini procedono a singhiozzo, mentre la macchina bellica russa si rigenera. Il ...

Ucraina, Varsavia: "Militari Nato sono presenti nel paese": Ucraina, Varsavia: "militari Nato sono presenti nel paese": Il tema relativo all'invio di soldati Nato in Ucraina è stato prospettato come ipotesi dal presidente francese Emmanuel Macron. Nell'ambito dell'Alleanza Atlantica, numerosi paesi hanno preso le ...