Morte Sharon Bonillo | il cordoglio della ASL di Taranto

(Di lunedì 11 marzo 2024) Tarantini Time QuotidianoSi è spenta stamattina, all’ospedale SS. Annunziata, una delle giovani coinvolte nel terribile incidente avvenuto in via Mediterraneo, lungo la strada che collega Tramontone a, nelle prime ore di venerdì 8 marzo. La situazionegiovane era apparsa subito molto grave: la paziente si presentava in coma e in grave compromissione dei parametri emodinamici e metabolici. Nonostante i supporti vitali portati a livello massimale, stamattina una insufficienza multiorgano con arresto cardiocircolatorio irreversibile ha reso inutile ogni intervento dei sanitari. “A nome mio e dell’intera Asl, esprimo grandeper ladi questa giovane – ha affermato il direttore generale Gregorio Colacicco – Una vita piena di sogni e speranze ancora da realizzare è ...

