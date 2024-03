Morte di Rebellin | respinto il patteggiamento per il camionista tedesco | si apre il processo per omicidio stradale

(Di lunedì 11 marzo 2024) Vicenza, 11 marzo 2023 – No alper ilche travolse e uccise il campione di ciclismo Davide. Il tribunale di Vicenza hastamani l'accordo suldella pena di 3 anni e 11 mesi per Wolfgang Rieke, il 63enne che alla guida del suo camion il 30 novembre 2022 investìmentre si stava allenando in bici. Si tratta del secondo rigetto in materia, dopo quello avvenuto in udienza preliminare. Ora per Rieke, che nel frattempo è stato posto agli arresti domiciliari, siilin sede dibattimentale. L’accusa Rieke è accusato diaggravato, omissione di soccorso e fuga. I suoi difensori, oltre alla proposta di ...

