Morte di Lorenzo Brogioni in via Gioberti | in due chiedono il processo abbreviato

(Di lunedì 11 marzo 2024) Nella notte fra il 16 e il 17 ottobre 2023,, in auto, venne travolto e ucciso da una moto che procedeva contro mano e a velocità sostenuta in via. Erano in tre su quella moto: due tunisini di 18 e 23 anni e un minorenne. La procura aveva chiesto ilimmediato per i maggiorenni. L'articolo proviene da Firenze Post.

Pesaro, lunedì 4 marzo 2024 – Da New York a Monaco di Baviera, passando per Parigi e Milano, fino ad arrivare a Pesaro, dove le sue ceneri riposano ora in pace nella tomba di famiglia accanto a ... (ilrestodelcarlino)

Morte di Lorenzo Lattanzi, lo strazio degli amici in tutto il mondo: “Intelligente, cortese, ironico”: Morte di Lorenzo Lattanzi, lo strazio degli amici in tutto il mondo: “Intelligente, cortese, ironico”: Il tributo della Columbia University di New York e il ricordo di chi l’ha conosciuto tra Pesaro, Pisa, New York, Lucca, Milano, Berlino e Parigi dove viveva fino a pochi mesi fa ...

Ispani, un carabiniere a processo per la morte di Lorenzo Pio Coronato: Ispani, un carabiniere a processo per la Morte di Lorenzo Pio Coronato: Sarà processato il carabiniere accusato della Morte di Lorenzo Pio Coronato. Il 18 enne di Ispani rimase vittima di un incidente sulla statale 18 a Policastro Bussentino nella notte tra il 3 ...