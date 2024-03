Monza | Palladino | “Maldini ha tutto per giocare in un grande club”

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a pianetamilan©

Calcio Monza, la vittoria più bella Palladino: “Pensiamo in grande”: Calcio Monza, la vittoria più bella Palladino: “Pensiamo in grande”: Agonismo, personalità, talento. Il Monza di Raffaele Palladino conquista tre punti a Genova firmando una prova maiuscola, che certifica la crescita esponenziale di un gruppo che non si pone più limiti ...

monza, palladino: "primo tempo perfetto": Monza, Palladino: "primo tempo perfetto": Raffaele Palladino si gode la bella vittoria di Marassi. "Maldini e Carboni sono entrati alla grande, bello vederli così. Per questo che ...

Sabato Monza - Cagliari: Palladino tiene d'occhio due possibili recuperi: Sabato Monza - Cagliari: Palladino tiene d'occhio due possibili recuperi: Il Monza tornerà in campo sabato pomeriggio: allo UPower Stadium arriverà il Cagliari dell'ex Andrea Petagna. Di seguito le ...