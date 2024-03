Monza-Cagliari | probabili formazioni e dove vederla

(Di lunedì 11 marzo 2024) Gara valida per la ventinovesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. Le ambizioni europee dei brianzoli si scontrano con l’obiettivo salvezza dei sardi.si giocherà sabato 16 marzo 2024 alle ore 18 presso l’U-Power Stadium: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I brianzoli hanno messo in cassaforte la salvezza godendosi il decimo posto attuale a quota 39 punti. La squadra di Palladino però non si accontenta e proverà a dare l’assalto ad un piazzamento europeo che dista quattro punti Le due vittorie consecutive hanno permesso ai sardi di tirarsi fuori, anche se solo momentaneamente, dalla zona retrocessione sulla quale il margine di vantaggio è di appena due lunghezze. La strada verso la salvezza è ancora lunga, ma mantenendo questo trend, la permanenza nella massima ...

Genoa, salvezza da blindare con un Vitinha più forte di tutto: Genoa, salvezza da blindare con un Vitinha più forte di tutto: Li si dibattono anche il Lecce il Cagliari e l’Empoli. Gilardino dopo il ko casalingo col Monza ha riportato tutti con i piedi per terra: “Dobbiamo fare punti perché dietro corrono e la quota salvezza ...

Pasqua: caro voli, oltre 300 euro per un viaggio in Sicilia o in Sardegna: Pasqua: caro voli, oltre 300 euro per un viaggio in Sicilia o in Sardegna: Costoso è risultato essere anche raggiungere la Sardegna a Pasqua: il biglietto da Bologna ad Alghero per esempio, partirebbe da euro 334, 323 euro se si atterrasse a Cagliari; per volare a Cagliari ...

Oristanio: “Dopo Udine è arrivata la scossa. A Monza per portare a casa altri punti”: Oristanio: “Dopo Udine è arrivata la scossa. A Monza per portare a casa altri punti”: “Restare fuori senza poter aiutare la squadra in difficoltà è stata la cosa più brutta dell’infortunio. Quando sono tornato l’adrenalina era tanta e la paura poca. Dopo Udine è arrivata la scossa e ...