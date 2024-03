Montevarchi vince contro Ghiviborgo | intensa sfida termina 1-2

(Di lunedì 11 marzo 2024)1 AQUILA(3-4-3): Becchi, Turini, Sanzone, Bura, Signorini, Carli, Nottoli (73’ Masella), Orlandi, T. Carcani, Hrom (46’ Campani), Lepri. (A disp.: Bonifacio, Giannini, Poli, Cristofani, Russo, Vitrani, Caiaffa). All.: Lelli. AQUILA(4-4-2): Bianchi, Lischi, Cellai, Francalanci, Messini (64’ Quaresima), Conti, Bontempi, Vitali Borgarello (62’ Boiga), Muscas, Priore, Rufini. (A disp.: De Gennaro, Dainelli, Keqi, Pardera, Stefoni, Ciopi, Virgillito). All.: Beoni. Arbitro: Gambin di Udine. Reti: 26’ Rufini, 48’ Turini, 84’ Bontempi. Note: 91’ espulso Lepri. GHIVIZZANO -e giocata a gran ritmo, vinta con merito dalche parte subito forte e mette in difficoltà un...

Arezzo, Basket: trentotto squadre in campo per il trofeo Guido Guidelli: ... l'Amen Arezzo vince a Montevarchi 74 - 55. Match decisivo domenica al Palasport Estra 3 Maggio 2018 Condividi sui social RSS Facebook X In evidenza Trenitalia, consegnato oggi il 50° treno regionale ...

La Reggiana torna prima in solitaria: Vince per 2 - 0 il Pontedera contro lAquila Montevarchi. Ai padron idi casa bastano le reti di Benedetti e Guidi per centrare la sesta posizione in classifica. Vince, in trasferta, l'Olbia contro la ...

Ghiviborgo ko: 1-2 in casa con il Montevarchi: Ghiviborgo ko: 1-2 in casa con il Montevarchi: Ospiti in vantaggio al 26° del primo tempo con Ruffini che batte in uscita il portiere Becchi. In avvio di ripresa pareggio biancorosso firmato da Turini con un tap in su corta respinta di Bianchi. Ma ...

Beoni carica Montevarchi: "Torniamo a vincere": Beoni carica Montevarchi: "Torniamo a vincere": Trasferta a Ghivizzano per l’Aquila che ha la necessità vitale di innestare un’altra marcia se vorrà tenersi stretta la Serie D. Loris Beoni, parlando alla vigilia della sfida delle 14,30 di oggi in ...

Tau Calcio vince a Seravezza e allunga negli juniores nazionali: Tau Calcio vince a Seravezza e allunga negli juniores nazionali: Forte dei Marmi perde due punti sulla seconda in classifica nei regionali. Pietrasanta allunga nei provinciali ...