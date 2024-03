Monossido di carbonio | quarant’anni fa la tragedia

(Di lunedì 11 marzo 2024) Oggi cade il 40esimo anno da una delle tragedie che ha maggiormente colpito i cittadini di Cesena e Cesenatico. L’11 marzo 1984 a Cesena, in un appartamento vicino al Ponte Vecchio, le sorelle Paola e Laura Brighi, rispettivamente di 43 e 39 anni, ed il figlio di quest’ultima Franco Saponieri di appena 8 anni, morirono a causa di una intossicazione dadi. In quei giorni tutti e tre spesso si sentivano male, accusavano dei malori e nausee, tant’è che si pensava a una forma di influenza o a un’altra malattia. Fino a quel terribile 11 marzo, quando vennero rinvenuti tutti e tre cadaveri dentro la casa. Soltanto in seguito si scoprì del malfunzionamento della caldaia. Un muratore che aveva eseguito dei lavori sul tetto dell’edificio, aveva fatto finire dei calcinacci all’interno della canna fumaria, causando un malfunzionamento per ...

