Mondonuovo | il giornale digitale di Santoro non decolla Quadruplicano le perdite Romeo Riformista lo salva

(Di lunedì 11 marzo 2024) Uno dei giornalisti di sinistra più "giustizialisti" d'Italia fa società con un noto imprenditore condannato in primo grado a due anni e sei mesi per corruzione e che ha già un piede nell'editoria e fa conto su fondi erogati da una regione guidata da Fratelli d'Italia. Il giornalista è Michele, affermato conduttore televisivo che due anni fa diede vita con il 51% allasrl che doveva editare un nuovo. Socio di minoranza col 49% era Mosai.Co srl, società di consulenza, che fa capo a Matteo Forte. Ma il progetto editoriale non è maito appieno tanto che il bilancio 2023 s'è chiuso con ricavi per soli 210mila euro e una perdita di 109mila euro dopo quella di circa 28mila euro del primo anno di attività.