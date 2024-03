 Momcozy e Arianna Criscione | calciatrice professionista e promotrice dello sport al femminile | insieme per la campagna dedicata alla Giornata internazionale della donna

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di lunedì 11 marzo 2024) NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Momcozy, leader nelle cure materne e infantili,all’exitalo-americanapresenta la“Momcozy X”, un’iniziativa che vuole celebrare le donne di tutto il mondo e accrescerne il potere dimostrando la forza, la resilienza e le identità dalle tante sfaccettature delle madri con “Her Infinite Power Talks” (Incontri sul ‘Suo potere infinito’) e con un webinar organizzato come evento speciale. Video: https://youtu.be/fehvuRNXUxA Momcozy X: il potere generato dall’esperienzaè famosa non solo per l’incredibile carriera come portiere ...