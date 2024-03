Molinense in gran forma Bagno a Ripoli cala il tris

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 11 marzo 2024) In Seconda categoria girone I laè la squadra del giorno. Lazione di Molino del Piano, allenata da Fabian Cecchi, conferma il suo ottimo momento e batte 4-1 in rimonta il Firenzuola salendo al secondo posto della classifica. Le realizzazioni: Firenzuola in vantaggio al 1’ minuto di gioco con Enzo Caleca, poi al 6’ Emanuele Galeotti, al 15’ Innocenti, al 37’ Forte e al 72’ Pelli. La capolista Gallianese vince 3-1 sul campo della Vigor Misericordia a Pontassieve. I locali hanno disputato un ottimo primo tempo, ma sono stati sconfitti nella ripresa: al 50’ Tavano su rigore, al 55’ Focardi, al 75’ Ujku e per i locali Perino al 90’. Ludus 90-Fulgor Castelfranco finisce a reti inviolate. Il Sant’Agata prevale nel finale 2-0 contro il Pian di San Bartolo con gol di Bonanni all’88’ e Ciaravola al 92’. Il Pian di San Bartolo ha sbagliato un ...