Modena | vittoria a sorpresa mai così vicina Ma Trento rimonta e alla fine vince al quinto

(Di lunedì 11 marzo 2024) Si interrompe a quota sei la striscia dei tie-break consecutivi vinti dain stagione, unache non aveva mai perso alset e che cede nell’occasione più importante dopo aver giocato una partita tosta, sospinta da un PalaPanini bollente. Nella partita degli ex presidenti, sugli spalti Giuliano Grani e Catia Pedrini, accolta dall’applauso del palasport tra primo e secondo set,si ricorda chi può essere, approfittando finalmente del muro di Acquarone e delle sue imprecisioni in posto due, spazzando via dal campo l’Itas nel terzo parziale e portandosi avanti 12-9 nel set decisivo prima di essere rispedita indietro da una P1 maledetta e da un Michieletto che ha portato la croce e cantato, soprattutto negli ultimi due minuti. Un peccato davvero, perchére avrebbe voluto dire ...