Mobilità | gli Asecap Days per la prima volta a Milano

Risposta ad alcuni quesiti sulla Mobilità del personale docente , per la Quale è possibile presentare domanda tramite Istanze online fino al 16 marzo. Grande speranza, soprattutto per i movimenti ... (orizzontescuola)

Roma, 9 marzo 2024 – approva ti dalla Giunta capitolina altri due progetti relativi al programma “15 Municipi 15 progetti per la città in 15 minuti” . Nel primo caso si tratta del Masterplan del ... (ilfaroonline)

Campi Bisenzio (Firenze), 8 marzo 2024 – Esodo incentivato alla ex Gkn di Campi: ecco come funziona. Se la lunga e difficile vertenza ex Gkn, ora Qf in liquidazione, è attesa a Roma per il 12 marzo ... (lanazione)