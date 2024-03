Mobilità | Cattoni Aiscat | “Sistema infrastrutture Italia è benchmark per altri Paesi”

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di lunedì 11 marzo 2024) (Adnkronos) – Dal punto di vista delleper la, “ilviene guardato con ammirazione da molti Stati, perché rappresenta un. Ad esempio, l’interconnessione, che permette di entrare al casello di Milano ed uscire a quello di Roma senza caselli intermedi e che per noi è normale, non esiste in Francia.