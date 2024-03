Mo | ucciso a Gaza il calciatore Mohamed Barakat

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

, 11 mar. (Adnkronos) – IlMohammed, considerato uno dei migliori attaccanti palestinesi, è statostamattina a Khan Younis in un bombardamento israeliano che ha colpito la sua casa. Il giocatore dell'Ahlyaveva segnato 114 gol nella sua carriera. Era lo storico capitano e leggenda del club giovanile di Khan Younis e aveva giocato per molti club in Cisgiordania e in Giordania, fra i quali l'al-Wahadat.?Che enorme perdita dentro e fuori dal campo per il calcio palestinese. Ho giocato contro di lui. Era veloce e intelligente. Un capocannoniere eccezionale. Fuori dal campo era gentile e amichevole. Un amato amico di tutti?, ha detto ad Al-Jazeera il difensore di Khadamat al-Maghazi, Khalid Abu-Habel. ?Sono troppo arrabbiato. È un'icona del calcio.