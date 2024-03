Mo | Netanyahu | ‘abbiamo ucciso il numero 4 di Hamas | il 3 | il 2 e l’1 sono in arrivo’

(Di lunedì 11 marzo 2024) Tel Aviv, 11 mar. (Adnkronos) – Israele hail “quattro” di. Lo ha detto il primo ministro israeliano Benjamin, riferendosi con molta probabilità al vice leader politico del gruppo terroristico Saleh al-Arouri, promettendo che l’esercito raggiungerà presto gli altri comandanti principali dell’organizzazione palestinese. Le parole del premier arrivano mentre Israele sta indagando sulla sorte deltre di, Marwan Issa, vice capo dell’ala militare del gruppo terroristico, che secondo quanto riferito è stato preso di mira in un attacco aereo ieri mattina. ?Siamo sulla strada verso la vittoria totale. Abbiamo già eliminato ilquattro di. Tre, due e unoin arrivo?, ha aggiunto ...

