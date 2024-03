Mister Calderini Sconfitta ingiusta Create sette-otto occasioni da gol»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 11 marzo 2024) "Il verdetto ci condanna, ma abbiamo creato di più rispetto al Grosseto. Ho contatonelle quali è mancata la precisione. Giocando così, avremo modo di recuperare". Stefanoresta fiducioso nelle possibilità del Poggibonsi nella corsa per la salvezza, in previsione di un autentico spareggio, domenica in trasferta con l’Orvietana. È d’accordo ail portiere Francesco Pacini: "Non meritiamo lae usciamo dal campo a testa alta nella gara contro rivali fortissimi. Esprimendoci in questo modo, possiamo conquistare i punti necessari per conservare il posto in categoria". Borri la prima volta non tra i titolari: il motivo? "Tengo tutti sulla corda - risponde- e per le scelte della domenica mi baso sui riscontri della settimana di allenamenti. ...