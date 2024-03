Missione Tanzania | 100 bimbi operati dall’équipe di Careggi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 11 marzo 2024) Firenze, 11 marzo 2024 – Dieci interventi al giorno per dieci giorni. Si è conclusa cambiando la vita di cento tra bambini e giovani adulti ladell’équipe di chirurghi urologici diin; all’Ikonda Hospital, nel distretto di Makete. A ideare e portare avanti questo progetto di cooperazione sanitaria internazionale il professor Andrea Minervini, direttore dell’Urologia oncologica mininvasiva robotica e andrologica die Andrea Cocci, presidente della Wellness men foundation onlus, insieme a Agostino Tuccio, Francesco Sessa, Rino Oriti, tutti urologi di. Il progetto fa seguito ad altre tre precedenti missioni in Madagascar e Costa D’Avorio. Sono stati fatti interventianche complessi per tumori e malformazioni. I medici, raccontano Minervini e Cocci, hanno fatto ...