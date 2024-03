Missili e aerei; la macchina bellica della Russia spinge al massimo

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 11 marzo 2024) La recente pubblicazione del fascicolo Military Balance (MB, edito da The International Institute for Strategic Studies (IISS), ovvero la raccolta delle produzioni e delle spese militari nel mondo (si acquista online), consente di dare uno sguardo ragionato all’attuale produzione russa di velivoli d’attacco stimata dagli analisti. Le cifre non mostrano un Paese nel quale ci siano difficoltà produttive, semmai soltanto un rateo di costruzione più lento, paragonabile però a quelli occidentali, la cui rapidità di assemblaggio è condizionata soprattutto dalla necessità di predisporre più parti di ricambio a causa dell’uso intensivo nella guerra in atto e dall’aumentata richiesta di. Secondo lo MB la Forza aerea russa (Vks) avrebbe ricevuto almeno una decina di caccia multiruolo Sukhoi Su-35S, oltre ad alcuni Su-30SM2 biposto, versione aggiornata del Su-30SM dotata ...