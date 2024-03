Ministro polacco | ' militari della Nato già presenti in Ucraina'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 11 marzo 2024) Ildegli EsteriRadoslaw Sikorski ha affermato che "insono già". Lo riporta Sky News. Il, intervenuto durante una conferenza, non ha rivelato di quali Paesi stesse parlando. "Vorrei ringraziare gli ambasciatori di quei Paesi che hanno corso questo rischio. Questi Paesi sanno chi sono, ma non posso rivelarli. Contrariamente ad altri politici, non li elencherò", ha aggiunto.