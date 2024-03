Millie Bobby Brown e le critiche sull’accento inglese | “Mi adatto all’ambiente”

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di lunedì 11 marzo 2024)rispedisce al mittente lesocial ricevute da alcuni fan britannici che, negli ultimi giorni, avevano osservato con rammarico il fatto che l’attrice stesse progressivamente perdendo il proprio accento, in favore di una cadenza statunitense. Nata a Marbella da genitori del Regno Unito,ormai vive stabilmente in America, e questo, come conferma lei stessa, con un atteggiamento tra il serio e il faceto, ospite del podcast di Max Balegde, può aver fortemente contribuito a modificare il suo modo di parlare @max balegde My favourite interview of all time. She was so sweet and she can talk however she wants!!!! Damsel is out now! @Netflix #? original sound – Max Balegde “Faccio ...