Milleri Essilux | ' spingiamo su investimenti per l' innovazione'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 11 marzo 2024) Il 2023 "è stato soprattutto un anno di grandiche hanno dato vita alla più ricca pipeline di innovazioni mai realizzata". Così Francescoe Paul Du Saillant, rispettivamente amministratore delegato e vice amministratore delegato di EssilorLuxottica, nella lettera agli azionisti contenuta nel 'documento di registrazione universale' per l'Amf, la Consob francese. Nel solo anno scorso il gigante delle lenti e delle montature per occhiali ha investito più di 600 milioni in attività di ricerca e sviluppo,digitale e tecnologie smart, con diverse migliaia di persone in tutto il mondo coinvolte in questi settori. Oltre a ricordare i risultati del 2023, terzo anno consecutivo di crescita superiore al 7% per il gruppo,e Du Saillant si sono focalizzati sul futuro. "Abbiamo sviluppato ...