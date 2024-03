Militari Nato già in Ucraina | l' uscita di Varsavia e l' incubo escalation

(Di lunedì 11 marzo 2024) Una dichiarazione destinata ad accendere lo scontro quella del ministro degli Esteri della Polonia. Secondoinci sarebbero già soldati o comunque personale militare, tanto che il capo della diplomazia polacca ringrazia quei Paesi che li hanno dislocati assumendosi un "rischio". "Personale militare dellaè già presente in", ha dichiarato durante una conferenza il ministro Radoslaw Sikorski, senza precisare la nazionalità delle unità eventualmente coinvolte nell'ambito del conflitto con al Russia. "Vorrei ringraziare gli ambasciatori di quei Paesi che hanno preso questo rischio. Questi Paesi sanno chi sono, ma non posso rivelarli. Contrariamente ad altri politici, non li elencherò", ha affermato Sikorski. Dichiarazioni che seguono quanto trapelato in Germania. Nei giorni scorsi, ...

Il Ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski ha affermato che "in Ucraina sono già presenti militari della Nato ". Lo riporta Sky News. Il Ministro , intervenuto durante una conferenza, non ha ... (quotidiano)

La Russia è già a conoscenza del fatto che in Ucraina operano militari della Nato , perché "è impossibile nasconderlo". Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova, in ... (quotidiano)

Mosca, 'militari Nato in Ucraina Lo sappiamo già': Mosca, 'Militari Nato in Ucraina Lo sappiamo già': (ANSA) - MOSCA, 11 MAR - La Russia è già a conoscenza del fatto che in Ucraina operano Militari della Nato, perché "è impossibile nasconderlo". Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri, Mar ...

Polonia: personale militare Nato già in Ucraina. Mosca: lo sappiamo, impossibile nasconderlo. Stoltenberg: «Resa Kiev non porterebbe la pace»: Polonia: personale militare Nato già in Ucraina. Mosca: lo sappiamo, impossibile nasconderlo. Stoltenberg: «Resa Kiev non porterebbe la pace»: Le forze russe hanno lanciato nella notte un massiccio attacco di droni contro la città di Odessa, causando danni alle infrastrutture e alle case. Lo ha riferito il Comando ...

Ministro polacco, 'militari della Nato già presenti in Ucraina': Ministro polacco, 'Militari della Nato già presenti in Ucraina': Il ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski ha affermato che "in Ucraina sono già presenti Militari della Nato". Lo riporta Sky News. Il ministro, intervenuto durante una conferenza, non ha riv ...