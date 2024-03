Milei licenzia il segretario al Lavoro in diretta tv | “Colpa sua se mi sono ritrovato con lo stipendio aumentato”

(Di lunedì 11 marzo 2024) Il presidente argentino Javierhato ilalaccusandolo degli aumenti salariali. Dopo aver fatto retromarcia sul decreto con cui si era assegnato un aumento di circa il 50% sullo, infatti, il presidente ha cacciato Omar Yasin,del, dell’Occupazione e della Previdenza Sociale della Nazione Argentina, in sostanza un ex ministero declassato a segretariato proprio dadopo la creazione del Ministero del Capitale Umano. L’accusa rivolta a Yasin è di essere il colpevole dell’”errore” per il quale il presidente risultava beneficiarsi di una misura contraria alla sua stessa politica di austerità (misura firmata dallo stesso presidente a febbraio, come riporta El Paìs). “Ho ...

