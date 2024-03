Milano: Verri (Lega), 'addio Nahum a Pd gesto coraggioso, un macigno per la sinistra': Milano: Verri (Lega), 'addio Nahum a Pd gesto coraggioso, un macigno per la sinistra': Milano, 11 mar. (Adnkronos) - "L’addio di Daniele Nahum al Partito Democratico è un macigno inquietante per la sinistra milanese e apre una riflessione profonda a livello nazionale". Lo afferma il cap ...

Milano, Lega: scuse se qualcuno offeso da frase Piscina travisata: Milano, Lega: scuse se qualcuno offeso da frase Piscina travisata: Milano, 7 mar. (askanews) – “Chiediamo noi scusa per il consigliere Piscina se qualcuno dovesse essersi offeso dalle sue parole, per una frase travisata”. Lo hanno scritto in una nota il capogruppo e ...

Milano: Verri (Lega), Sala torna sui social ma in città non lo si vede: Milano: Verri (Lega), Sala torna sui social ma in città non lo si vede: "Con un video lanciato sui social il Sindaco lancia la nuova strategia di comunicazione. Dopo il fallimento del suo podcast e l'assenza ...