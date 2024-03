Milano-Torino 2024 | il percorso ai raggi X Tracciato con poche difficoltà per prepararsi alla Sanremo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 11 marzo 2024) Siamo nella settimana della ‘Classicissima’, la, ma in tanti vorranno scaldare i motori in vista della prima grande corsa di un giorno della stagione. E per questo si presenta la, che dal 2021 è diventata una gara di preparazione in vista di sabato. Si parte da Rho per arrivare a Salassa dopo 177 chilometri, non troppo difficili e suddivisi in due parti. La prima sarà praticamente pianeggiante, attraverso la Pianura Padana e poi toccando Magenta, Novara e Vercelli: probabile in questo tratto la nascita della fuga di giornata, che non dovrebbe però avere vita facile. Poi arrivano le salite, dopo Rivarolo Canavese: la prima è quella di Cossano Canavese al chilometro 96, appena entrati nella provincia di, seguito poco dopo da Silva. Poi pianura fino ad arrivare a ...