Milano-Sanremo 2024 in tv | orario | canale e diretta streaming

(Di lunedì 11 marzo 2024) Sabato 16 marzo andrà in scena la prima Classica Monumento dell’anno, la. La corsa avrà una partenza inedita, con i corridori che inizieranno i 288km che porteranno a Via Roma () da Piazza della Vittoria a Pavia. Lo start è previsto per le 10.00, con arrivo intorno alle 17.30-18.00. La corsa sarà trasmessa in chiaro su Rai Due, dalle 14.00 all’arrivo, e su Eurosport, sempre dalle 14.00 all’arrivo. Inoltre, sempre dalle 14.00, la Classica si potrà seguire insu RaiPlay, Dazn, Now, SkyGo e Discovery Plus. SportFace.