Milano-Sanremo 2024 | De Lie annuncia il forfait

(Di lunedì 11 marzo 2024) Roma, 11 marzo- Meno uno: il parterre della, ancora in via di definizione, perde sul nascere un potenziale protagonistato come Arnaud De Lie, che hato a malincuore il suoper sabato 16 marzo. I dettagli Il cambio di programma del belga affonda le sue radici nella caduta occorsa alla Le Samyn, dove si sarebbe poi imposto il connazionale Laurenz Rex. Il corridore della Lotto Dstny ha recuperato in tempo per essere al via della Parigi-Nizza, lasciata però anzitempo proprio a causa del fortissimo ritardo nella condizione emerso strada facendo nella corsa che domenica avrebbe poi incoronato a sorpresa Matteo Jorgenson. Secondo le indiscrezioni filtrate nei giorni scorsi, in ...