Milano | è stato l' inverno più caldo degli ultimi 127 anni

(Di lunedì 11 marzo 2024) (Adnkronos) - Si è appena concluso l'meteorologico che ail più127. La temperatura media della stagione, compresa tra il 1° dicembre 2023 e il 29 febbraio 2024, è stata infatti di 8.0 °C, valore massimo registrato in città per il periodo, a pari merito solo con il 2020, e superiore di ben 2.8 °C rispetto al Clino 1991-2020 (CLimatological NOrmal, il periodo di riferimento utilizzato dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale). Secondo le rilevazioni della Fondazione Omd - Osservatorio MeteorologicoDuomo Ets e in particolare della stazione meteorologica dicentro (situata presso la sede centrale dell'UniversitàStudi di), tutti ...

Un uomo di 36 anni, originario del Belgio ma fintosi italiano, è stato arrestato in flagranza di reato per stalking ai danni di una studentessa straniera di 19 anni. Succede a Milano , dove la ... (open.online)

Antonio Conte può essere un nome per la panchina del Milan in vista della prossima stagione? L'indizio social fa davvero sognare i tifosi ... (pianetamilan)

Milano, Sala: mi piacerebbe continuare in politica: Sala: il Pd è inutile negarlo e' il mio partito di riferimento, il mio azionista di maggioranza in consiglio e in giunta ...

Milano, Sala si accorge dell'emergenza smog: "Perché non c'è stato di calamità": Sulla questione smog e inquinamento, "il mio ragionamento parte da una istanza semplice; si tratta di un problema talmente grave che o tutti ...

Emergenza buche a Milano, la Lega annuncia un esposto: Un esposto alla Procura sullo stato e la gestione delle strade a Milano che sono "un vero colabrodo a causa delle buche". (ANSA) ...