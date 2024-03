Milano | è l’ora dell’influenza B Sintomi | durata | picco e come curare il virus “primaverile” che colpisce soprattutto i bambini

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 11 marzo 2024)– Casi influenzali in aumento. E questa volta a impazzare anche aè l’influenza B. Dopo l’influenza stagionale “invernale” (dovuta essenzialmente alinfluenzale di tipo A) in queste settimane anche in città in molti sono costretti a casa con febbre, raffreddore e malessere. “Colpa” di un altro, di tipo B. A essere maggiormente colpiti sono i piùli (tante le assenze in particolare nelle scuole dell’infanzia e nelle primarie) e ildi questa “influenza” è atteso nelle prossime settimane. "Dopo l' influenza A, attendiamo ora un nuovodi casi nell'arco dei prossimi due mesi dovuto alinfluenzale di tipo B. Si tratta - spiega la presidente dei pediatri Anannamaria Staiano - di un ...