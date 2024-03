Milano boccia la proposta per la cittadinanza onoraria ad Assange

L’app del Comune di Milano non invia la notifica della multa. La contravventrice si rivolge al giudice di pace e riesce comunque a pagarla con lo sconto, nonostante siano passati più di cinque ... (fanpage)

La app Ghisa Mobile voluta dal Comune di Milano per inviare in maniera digitale i verbali agli automobilisti indisciplinati non è affidabile, perché piena di bachi che ne minano il funzionamento. ... (lanotiziagiornale)

AGI - Il giudice di pace boccia il sistema del Comune di Milano di inviare attraverso l'app ‘Ghisa Mobile' le multe agli automobilisti indisciplinati. Una modalità che presenta “numerose lacune che ... (agi)

AGI - Il giudice di pace boccia il sistema del Comune di Milano di inviare attraverso l'app ‘Ghisa Mobile' le multe agli automobilisti indisciplinati. Una modalità che presenta “numerose lacune che ... (agi)

“Stiamo studiando una norma per far sì che chi occupa, se non dimostra di non essere coinvolto nei fatti, risponda civilmente dei danni che sono stati cagionati. È una presunzione che solo ... (tpi)