Milan | secondo posto raggiunto | ora i rossoneri pensano già all' Europa League

(Di lunedì 11 marzo 2024)o, 11 marzo 2024 –subito al lavoro dopo la vittoria di misura contro l’Empoli: giovedì alle 18:45, infatti, a Praga idovranno affrontare lo Slavia nel ritorno dell’ottavo di finale di. sperando di strappare il pass per i quarti. Si parte dal 4-2 confezionato a San Siro e da una rinnovata fiducia nelle qualità del gruppo. Numeri Dopo la trasferta di Roma contro la Lazio, Mike Maignan ha mantenuto inviolata la sua porta anche contro i toscani ottenendo il decimo clean sheet della sua stagione, ilconsecutivo. Nelle ultime 9 sfide casalinghe a San Siro, invece, sono arrivati 23 punti su 27 disponibili, grazie a 7 vittorie e 2 pareggi, mentre quello di ieri è stato il settimo 1-0 stagionale in Serie A per il Diavolo che ha recuperato 8 punti ...

Il gusto di una bella partita Niente, sarà per la prossima: E la cosa incredibile è che, a parte l'inarrivabile (per quest'anno) Inter, questo poco Milan è secondo in serie A, già abbondantemente in scia Champions per la prossima stagione; con un mercato, ...

Vabbuono... prendiamoci i 3 punti e andiamo a Praga: ... anzi è di poca consolazione per una squadra come il Milan. Permette, tuttavia, di intascare qualche soldarello in più. Almeno in questa stagione, poi, il secondo posto nel campionato passato ...

Roma all'ultimo respiro. Il Milan è secondo: Roma all'ultimo respiro. Il Milan è secondo: I giallorossi riacciuffano la Fiorentina. La Juventus pareggia contro l'Atalanta e vengono scavalcati in classifica dai rossoneri che battono l'Empoli. Bagnaia vince il primo gran premio in Qatar ...

Il Milan vince e sorpassa la Juve, fermata dall’Atalanta: rossoneri al secondo posto. Pari della Roma a Firenze: Il Milan vince e sorpassa la Juve, fermata dall’Atalanta: rossoneri al secondo posto. Pari della Roma a Firenze: La Juve rallenta ancora e il Milan effettua il sorpasso. Da ieri le gerarchie (dietro l’Inter, ovviamente) sono cambiate, perché ora al secondo posto c’è la squadra di Pioli, brava a sfruttare il ...

Pulisic graffia un buon Empoli e per il Milan è secondo posto provvisorio: Pulisic graffia un buon Empoli e per il Milan è secondo posto provvisorio: Gol confermato dopo check VAR e rossoneri in vantaggio all'intervallo. Milan - Empoli 1-0, la cronaca del secondo tempo Nessun cambio nelle squadre a inizio ripresa e Milan sempre a comandare le ...