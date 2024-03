(Di lunedì 11 marzo 2024) Wolfgang von Goethe sottolineava che se avete fiducia in voi stessi, ispirate fiducia anche agli altri. Bene, in questo momento Noah...

Milan, Okafor è il protagonista che non ti aspettavi ma di cui avevi bisogno: i segreti dietro l’esplosione dello svizzero: Milan, Okafor è il protagonista che non ti aspettavi ma di cui avevi bisogno: i segreti dietro l’esplosione dello svizzero: Bene, in questo momento Noah Okafor sta ispirando fiducia a tutto l’ambiente Milan ( allenatore, giocatori, tifosi) grazie a una straordinaria convinzione nei propri mezzi. E non importa se deve dire ...

Milan Empoli: assist e traguardo per Okafor, lo svizzero ancora decisivo: Milan Empoli: assist e traguardo per Okafor, lo svizzero ancora decisivo: Nella vittoria del Milan di ieri contro l’Empoli tra i protagonisti c’è stato Okafor, lo svizzero ancora una volta decisivo Vittoria e tre punti per il Milan ieri nel match di Serie A 2023-24 contro l ...

Pagelle Okafor fa bene il vice Leao: Pagelle Okafor fa bene il vice Leao: 6.5 Okafor Fa bene il vice Leao, del quale emula subito le discese sulla fascia: da lì smista verso il centro palloni preziosi, a cominciare da quello per l’1-0 di Pulisic. Dal 45’ st Adli sv: prove, ...