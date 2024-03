Milan-Kirovski | trattative avanzate | Ibrahimovic pensa al ruolo a sorpresa

Ibrahimovic avrebbe avuto dei contatti con Jovan Kirovski, che potrebbe arrivare come nuovo dirigente o addirittura come DS. Ma chi è? (pianetamilan)

Milan: chi è Kirovski, l’uomo scelto da Ibrahimovic per la ricostruzione: Milan: chi è Kirovski, l’uomo scelto da Ibrahimovic per la ricostruzione: Zlatan Ibrahimovic guida la rinascita del Milan, dopo gli addii di Maldini e Massara: l'ex Galaxy Jovan Kirovski può essere il dirigente del futuro in casa rossonera.

