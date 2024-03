Milan | Impallomeni | “Leao battaglia persa Su Pioli …”

(Di lunedì 11 marzo 2024) Stefano, giornalista ed ex calciatore, ha parlato del, di Rafaele di Stefano. Ecco le sue parole

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a pianetamilan©

Stefano Impallomeni , ex calciatore italiano, ha parlatodel Milan di Stefano Pioli, aggiungendo il suo pensiero su Ibrahimovic (pianetamilan)

Impallomeni: “Milan più forte della Juve ma differenza netta con l’Inter. Leao…”: Impallomeni: “Milan più forte della Juve ma differenza netta con l’Inter. Leao…”: "Su Leao temo che ci sia poco da fare. E' un grande peccato, forse non ha la voglia o l'ambizione giusta", dice Impallomeni ...

Impallomeni ha dubbi: «Milan o Juve non sanno chi ci sarà la prossima stagione…»: Impallomeni ha dubbi: «Milan o Juve non sanno chi ci sarà la prossima stagione…»: Impallomeni ha dubbi sul futuro di Milan e Juve: «Come la Juve, il Milan vive un momento di attesa. parte tutto dalla società». Le parole Stefano Impallomeni, a Tmw Radio, ha parlato del prossimo futu ...

Impallomeni: “Milan più forte della Juventus ma in una situazione simile”: Impallomeni: “Milan più forte della Juventus ma in una situazione simile”: Stefano Impallomeni ha comparato la Juventus al Milan: i rossoneri sarebbero più forti ma vivrebbero un momento non dissimile ai bianconeri ...