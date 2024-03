Milan | dopo il sorpasso alla Juventus sarà testa a testa | il calendario

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 11 marzo 2024) Ilha effettuato ilin classifica, conquistando il secondo posto: ecco ilfino allo scontro diretto Ieri ilha battuto 1-0 l’Empoli a San Siro, nel match valido per la 28esima giornata di Serie A. I rossoneri hanno conquistato un successo importante grazierete segnata da Christian Pulisic. Con questi tre punti la squadra di Pioli si è portata a 59 punti e ha effettuato ilsullaal secondo posto in classifica. I bianconeri infatti hanno pareggiato 2-2 con l’Atalanta, andando a 58 punti. Ora quindi si apre un vero e proprio duello per il secondo posto, posizione importante a livello sportivo, ma soprattutto economico. La seconda piazza infatti vale anche la ...