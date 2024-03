Milan di ‘corto muso’ contro l’Empoli | la statistica che non ti aspetti

Roma, 19 feb – In questi giorni è tornato a calcare la cronaca il tema dell’inquinamento climatico in seguito alla diffusione di alcune classifiche riguardanti fantomatici dati allarmanti sulle ... (ilprimatonazionale)

Un vero numero 9, tra i migliori d'Europa. Minaccia per l'Atalanta in Europa League, prossimo uomo mercato in estate. Perchè... (calciomercato)

Calcio serie A, nella volata dei poveri il Milan sorpassa la Juve: Milan di "corto muso" Finalmente una notizia interessante sul Diavolo, sul quale da tempo si dice tutto e il contrario di tutto: soprattutto sul futuro di Stefano Pioli, incredibilmente diventato uno ...

Diavolo dal corto muso: Così il Milan sale in classifica al secondo posto a quota 59 punti con il sorpasso alla Juventus, tradendo però tormenti inadatti al suo rango e alla sua posizione, specie nel finale pieno di giocate ...

È un Milan dalla doppia faccia: Pioli prova a tenersi la panchina in 7 cruciali: È un Milan dalla doppia faccia: Pioli prova a tenersi la panchina in 7 cruciali: Tra Slavia Praga e Verona i rossoneri si giocano tanto: l'obiettivo è trasformare in positivo in una stagione condizionata dall'andamento ...

Il pagellone del lunedì: tenacia, corrente alternata, rigori e la fine delle illusioni: Il pagellone del lunedì: tenacia, corrente alternata, rigori e la fine delle illusioni: Dopo gli sbandamenti inspiegabili nella gara di giovedì, il Milan di Pioli si presenta all’incrocio con l’Empoli con l’obiettivo dichiarato di ottenere il massimo risultato col minimo sforzo. La ...

Calcio serie A, nella volata dei poveri il Milan sorpassa la Juve: Calcio serie A, nella volata dei poveri il Milan sorpassa la Juve: I rossoneri conquistano il secondo posto in classifica (59 punti), mentre la Juventus (58) scende al terzo posto dopo il pareggio (2-2) con l’Atalanta ...