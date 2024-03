In questa fase della stagione tutte le società valutano le opportunità più ghiotte a parametro zero. L’Inter, ad... (calciomercato)

Milan, dalla Spagna: idea Cristhian Mosquera, sfida all'Atletico Madrid: Milan, dalla Spagna: idea Cristhian Mosquera, sfida all'Atletico Madrid: Il Milan inizia a programmare le prossime mosse di mercato e tra gli obiettivi dell`estate c`è anche quello di lavorare sull`arrivo di un nuovo difensore. A gennaio.

È un Milan dalla doppia faccia: Pioli prova a tenersi la panchina in 7 cruciali: È un Milan dalla doppia faccia: Pioli prova a tenersi la panchina in 7 cruciali: Tra Slavia Praga e Verona i rossoneri si giocano tanto: l'obiettivo è trasformare in positivo in una stagione condizionata dall'andamento ...

Milan, sgarbo alla Juve: il nuovo difensore arriverà dalla Spagna! I dettagli: Milan, sgarbo alla Juve: il nuovo difensore arriverà dalla Spagna! I dettagli: Il Milan avrebbe messo nel mirino un difensore di altissimo profilo per il prossimo mercato estivo. E’ duello con la Juventus. Il Milan inizia a preparare le grandi manovre per il prossimo mercato est ...