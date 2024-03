Milan | Christian Panucci duro | Cardinale parla senza sapere di calcio

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 11 marzo 2024) L’exci è andato giùcon Gerry, dichiarando che il proprietario rossonerodiDopo questa 28esima giornata di Serie A, ilha superato la Juventus al secondo posto in classifica. Nelle ultime giornate quindi ci sarà un duello per una posizione importante a livello economico. Giovedì invece i rossoneri si giocheranno la gara di ritorno degli ottavi di Europa League contro lo Slavia Praga, partendo dal successo per 4-2 dell’andata. Ospite della trasmissione Pressing,ha fatto un punto sulla stagione della squadra di Pioli. Secondo l’ex rossonero, l‘Inter è la squadra più forte del campionato e che il ...