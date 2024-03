Mikea Zaka | chi è il cittadino albanese arrestato per la sparatoria di Frosinone

(Di lunedì 11 marzo 2024) Si chiamail 23enneper ladi. Dovrà rispondere alle accuse di omicidio e triplice tentato omicidio. La vittima si chiamava Kasem Kasmin. Kasmin sabato sera alle 19 in via Aldo Moro entra nel bar Shake insieme a due amici. Secondo le prime informazioni i tre vogliono regolare i conti a proposito di una ragazza, matira la pistola e comincia a sparare. «I clienti sono corsi dentro il locale mentre da fuori sentivamo i colpi», racconta una cameriera.spara sei colpi: vanno tutti a segno. Uno colpisce alla gola Kasem, che muore. L’altro prende in pieno suo fratello Ervin, che ora è in fin di vita. Gli altri due sono meno gravi: uno riporta la frattura del femore. ...

