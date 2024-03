Mike Tyson su Netflix | quanto costano i biglietti e quanto guadagnerà lui

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 11 marzo 2024) Roma, 11 marzo 2024 –, 57 anni, icona del pugilato, nonché uno dei personaggi più controversi della storia dello sport, tornerà sul ring. La data da segnare sul calendario è il 20 luglio 2024: questa volta il pugile affronterà sul ring Jake Paul, fratello del noto influencer Logan Paul, in uno scontro che sarà trasmesso in diretta sulla piattaforma statunitense. Si tratta di un evento significativo, dal momento cheha appeso i guantoni al chiodo ben 19 anni fa, nel lontano 2005, dopo la sconfitta contro l’irlandese Kevin McBride. Da quell’anno, il pugile ha fatto una sola ricomparsa sul ring nel 2020 per affrontare Roy Jones Jr, in un match che si è concluso con un pareggio e senza un effettivo ko.: fino a 10mila euro per i posti esclusivi ...