Migliore Società di city Branding ” City Reputation”

(Di lunedì 11 marzo 2024) Londra, New York, Parigi: sono le tre città che quest’anno condividono il podio come città più attrattive del mondo. Come hanno raggiunto questo risultato? Non è tutto merito delle risorse naturali, culturali e artistiche ma anche di un’ottima strategia di. Che cos’è ile a chi si rivolge È una strategia di comunicazione che consiste nella costruzione dell’identità di una città e nella sua comunicazione all’esterno in un’ottica di promozione, come avviene per qualsiasi brand. Attraverso il placeuna città si racconta e formula una vera e propria promessa di valore al proprio target. Se per un brand infatti è importante intercettare nuovi clienti, lo stesso vale per le città che, esattamente come le aziende, sono in competizione ...