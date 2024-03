Microsoft | problemi infiniti con i cybercriminali russi

Windows 11 KB5034765: Microsoft conferma i problemi: Windows 11 KB5034765: Microsoft conferma i problemi: Confermati i problemi durante l'installazione dell'aggiornamento KB5034765 per Windows 11: in attesa della soluzione, c'è un workaround.

Windows 10: problemi di installazione per l'aggiornamento KB5001716, ma c'è un fix: Windows 10: problemi di installazione per l'aggiornamento KB5001716, ma c'è un fix: eliminare il problema ampliando la partizione di Windows Recovery. Ma ci auguriamo che Microsoft intervenga prontamente per risolvere la questione alla radice. L'update KB5001716 per Windows 10 è ...

Microsoft denuncia attacco hacker: “Gruppo legato a Mosca ha ottenuto l’accesso ai nostri codici sorgente”: Microsoft denuncia attacco hacker: “Gruppo legato a Mosca ha ottenuto l’accesso ai nostri codici sorgente”: Nuovo problemi per Microsoft a causa di un attacco informatico da parte del gruppo di hacker, sponsorizzato dalla Russia, Midnight Blizzard. La notizia è stata resa nota dalla stessa azienda statunite ...