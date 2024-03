Michele Placido | “Mia moglie aveva 20 anni | io 53 Non osavo propormi”

(Di lunedì 11 marzo 2024)festeggia quest’anno i 40dal debutto con il grande successo de “La Piovra”. In un’intervista rilasciata a

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a perizona©

Michele Placido è tornato a parlare della sua relazione con la terza moglie , Federica Vincenti durante un'intervista a Repubblica in cui ha ripercorso la storia della sua vita e della sua... (leggo)

Michele Placido: «Ho conosciuto mia moglie Federica Vincenti che aveva 20 anni, io 33 in più. Le nostre famiglie ci hanno ostacolato»: Michele Placido: «Ho conosciuto mia moglie Federica Vincenti che aveva 20 anni, io 33 in più. Le nostre famiglie ci hanno ostacolato»: Michele Placido è tornato a parlare della sua relazione con la terza moglie, Federica Vincenti durante un'intervista a Repubblica in cui ...

Il racconto di Placido: "33 anni di differenza con mia moglie, le famiglie ci ostacolavano": Il racconto di Placido: "33 anni di differenza con mia moglie, le famiglie ci ostacolavano": L'attore, che si è sposato tre volte, conobbe la sua attuale compagna, Federica Vincenti, quando lui aveva 53 anni e lei solo 19: "A una certa età si tiene il bene che è nato tra due persone". I due h ...

‘La piovra’, 40 anni fa la tv scopriva con Michele Placido la tentacolare Cosa nostra: ‘La piovra’, 40 anni fa la tv scopriva con Michele Placido la tentacolare Cosa nostra: Sono passati 40 anni da quando la Rai ha mostrato per la prima volta in tv la mafia. E l’eroe che la combatteva aveva il volto di Michele Placido, che nei panni del commissario Cattani, si opponeva a ...