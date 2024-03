Michael Folorunsho e le qualità sottostimate

Pagelle dei Tifosi, Folorunsho il migliore contro il Lecce: Pagelle dei Tifosi, Folorunsho il migliore contro il Lecce: I nostri lettori hanno premiato anche le prestazioni di Serdar e Magnani: le Pagelle dei Tifosi per Lecce-Verona ...

Folorunsho, grande stagione: è pronto per il Napoli La sua quotazione per Transfermarkt: Folorunsho, grande stagione: è pronto per il Napoli La sua quotazione per Transfermarkt: Michael Folorunsho si sta rendendo protagonista di una grande stagione con la maglia del Verona. Il centrocampista si candida per il Napoli Di seguito, la sua valutazione per Transfermarkt.

Folorunsho illumina l'Hellas Verona: un gol che vale la salvezza: Folorunsho illumina l'Hellas Verona: un gol che vale la salvezza: Michael Folorunsho, con il suo gol, ha regalato una vittoria cruciale all'Hellas Verona nel match contro il Lecce. Questa partita, di grande importanza per entrambe le squadre, ha visto il Verona emer ...