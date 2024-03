Mi sento sola | donna di 97 anni chiama i carabinieri e gli offre una fetta di torta

(Di lunedì 11 marzo 2024) Il telefono deiche squilla e dall'altra parte della cornetta non c'è una persona che vuole denunciare un crimine, ma un'anziana in cerca di un po' di compagnia, in un momento di fragilità. Una storia che arriva da Torino, dove lo scorso 8 marzo unadi 97si è rivolta alle...

La showgirl ha risposto a un fan che sotto a una sua foto Instagram le aveva chiesto se non si sentisse sola dopo la rottura con Elio Lorenzoni. L'articolo Bélen Rodriguez in viaggio a Dubai ... (diredonna)

Belén Rodriguez risponde di nuovo ai commenti di fan e hater. In viaggio a Dubai per l’apertura di un hotel di lusso, la showgirl argentina si è ritagliata del tempo per soddisfare le curiosità ... (diredonna)

Belén Rodriguez risponde di nuovo ai commenti di fan e hater. In viaggio a Dubai per l’apertura di un hotel di lusso, la showgirl argentina si è ritagliata del tempo per soddisfare le curiosità ... (diredonna)

“Venite, mi sento sola”, i carabinieri in aiuto di una 97enne torinese. Post di Giorgia Meloni: “Bravi”: “Venite, mi sento sola”, i carabinieri in aiuto di una 97enne torinese. Post di Giorgia Meloni: “Bravi”: E’ accaduto a Torino. La nonnina di origina siciliana ha accolto i militari che hano risposto al suo appello con grande commozione. Li ha fatti accomodare in ...

Torino, anziana di 97 anni chiama i carabinieri: "Mi sento sola". E poi offre loro la torta: Torino, anziana di 97 anni chiama i carabinieri: "Mi sento sola". E poi offre loro la torta: È una donna anziana di 97 anni. Sta bene, lo dice subito quando le rispondono al telefono, ma è un po' malinconica. "Mi sento sola", dice al militare che le risponde. Non si tratta di una cosa ...

“Venite, mi sento sola”, a 97 anni chiama i carabinieri e la foto con la pattuglia diventa virale. Giorgia Meloni in un post: “Bravi”: “Venite, mi sento sola”, a 97 anni chiama i carabinieri e la foto con la pattuglia diventa virale. Giorgia Meloni in un post: “Bravi”: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...