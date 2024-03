Mezzolara Il gioco migliora | il risultato no

(Di lunedì 11 marzo 2024) Victor San Marino 21 VICTOR : Pazzini, Bertolotti, Onofri, De Santis, G. Benvenuti (49’ st T. Benvenuti), Haruna, Sabba, Sollaku (28’ st Lozza), Tosi (18’ st Villanova), D’Este (28’ st Morelli), Arlotti (40’ st Buffa). All. Cassani.: Malagoli, Dominici (24’ st Cavazza), De Meio, Cavina, Chelli (32’ st Vinci), Pecchia, Landi, Muro, Bovo (24’ st Benedettini), Fini (30’ st Corsi), Tzetkov (24’ st Alessandrini). All. Roselli. Arbitro: Bonasera di Enna. Reti: 20’ pt D’ Este, 24’ pt Bovo, 16’ st Sollaku. Note: ammoniti Chelli, Landi, Sollaku, De Santis. Ilvisto allo stadio di Acquaviva non vale quanto fa pensare la sua classifica. Se poi ti trovi di fronte un portiere come Pazzini fare gol diventa difficile, tanto è vero che per superarlo c’è voluta una punizione super di Bovo. Il ...

