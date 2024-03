Bus giù dal cavalcavia, 21 morti: 'La tragedia peggiore è stata sopravvivere': Mentre partono i primi risarcimenti per la strage del 3 ottobre a Mestre, Kateryna Morozova, 43 anni, che ha perso entrambi i genitori e la figlia di 12 anni, ricorda quei drammatici istanti: 'Non ho mai perso conoscenza'. L'incidente resta un giallo: perché il ...

VENETO - Al via il processo per l'omicidio dell'ascensore: Il delitto è avvenuto nella tarda serata del 9 agosto 2023, quando Nardelli, stando alla ricostruzione, si è introdotto in un palazzo di Rampa Cavalcavia a Mestre per un incontro con una donna. ...

Mestre. Cavalcavia della tragedia del bus, adesso c'è un vero guardrail: prosegue il maxi intervento sul ponte della strage: Mestre. Cavalcavia della tragedia del bus, adesso c'è un vero guardrail: prosegue il maxi intervento sul ponte della strage: Mestre - Adesso è tutta un’altra cosa. Il primo tratto del Cavalcavia superiore di Marghera - quello della tragedia del bus del 3 ottobre scorso - è finalmente protetto da ...

Strage del bus di Mestre: “La tragedia peggiore”. Si apre nuovo caso dopo l’incidente: Strage del bus di Mestre: “La tragedia peggiore”. Si apre nuovo caso dopo l’incidente: Novità a seguito della strage del bus di Mestre. Dopo la tragedia del mezzo volato giù dal Cavalcavia, un nuovo caso sulle assicurazioni.

