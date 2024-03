Mentre Kyiv aspetta gli F-16 | i russi rilanciano la campagna aerea

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 11 marzo 2024) La basedi Fetesti, nella Muntenia romena, è nota per ospitare piloti dei Paesi membri dell’Alleanza Atlantica impegnati in programmi di addestramento al volo con sistemi da caccia. In questa stessa località i piloti di Bucarest, abituati a volare su velivoli del Patto di Varsavia, hanno imparato a pilotare aerei di manifattura occidentale. E al personale Nato presto si affiancherà quello di uno altro Stato esterno alla all’Alleanza: Fetesti è infatti uno dei siti prescelti per l’addestramento dei piloti diall’uso dei velivoli F-16 che una coalizione di Stati Occidentali ha deciso di donare all’Ucraina. I piloti ucraini selezionati per il programma F-16, dopo una prima fase in Gran Bretagna durante la quale hanno perfezionato le loro conoscenze della lingua inglese e apprendere la complessa terminologia del sofisticato velivolo multiruolo ...