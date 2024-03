Meluso in bilico | De Laurentiis valuta due big in caso di addio

(Di lunedì 11 marzo 2024) Il futuro del Napoli è ancora avvolto dalla nebbia con la possibilità di un nuovo ds: due nomi sulla lista di Aurelio De. La stagione del Napoli si sta avviando verso la conclusione. Gli azzurri non hanno rispettato le aspettative di inizio anno e da questa giornata hanno aritmeticamente abdicato da campioni d’Italia. L’Inter, che attualmente ha 31 punti di vantaggio sugli azzurri, ha scucito il tricolore dal petto di Giovanni Di Lorenzo e compagni. Le scelte prese da Aurelio Dedalla vittoria dello scudetto in poi si sono rivelate fallimentari. La scelta di sostituire Spalletti con Rudi Garcìa non ha dato i suoi frutti, così come la scelta di Mazzarri per provare a cambiare l’inerzia di una stagione da dimenticare. Oltre a dei demeriti sul mercato, come il non aver trovato il sostituto ideale di Kim MinJae, c’è anche un’altra ...

Napoli, il futuro di Meluso è in bilico: ecco i possibili sostituti nel ruolo di ds - Top News: Meluso è arrivato alla fine della scorsa estate per prendere il posto di Cristiano Giuntoli firmando un contratto di un anno più l'opzione per il secondo ma ovviamente la stagione non è stata ...

Il Roma, Scotto a CN24: "Incontro tra ADL e Mazzarri, se non vince col Genoa rischia il posto. Meret andrà via": ...aveva chiarito all'allenatore che in base ai risultati ci sarebbe stata una posizione in bilico o ... La volontà di De Laurentiis è quella di proseguire con Meluso. Potrebbe restare anche con l'ingaggio ...

IL CENTROCAMPISTA - Lobotka, cuore azzurro dopo il pari del Napoli con il Torino: IL CENTROCAMPISTA - Lobotka, cuore azzurro dopo il pari del Napoli con il Torino: Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, ha pubblicato un cuore azzurro su Instagram dopo il pareggio degli azzurri contro il Torino. Di seguito il post condiviso dallo slovacco. Visualizza q ...

TMW - Napoli, futuro da decifrare per Meluso: spuntano le idee Massara e Tare come d.s.: TMW - Napoli, futuro da decifrare per Meluso: spuntano le idee Massara e Tare come d.s.: Il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis deve infatti ancora decidere come muoversi: Mauro Meluso, arrivato in estate al posto di Giuntoli passato alla Juventus, ha il contratto in scadenza a ...

Napoli, in bilico la permanenza del ds Meluso: piacciono Massara e Tare: Napoli, in bilico la permanenza del ds Meluso: piacciono Massara e Tare: Secondo quanto riportato dal sito tuttomercatoweb.com, il futuro del direttore sportivo Mauro Meluso è ancora da decifrare: arrivato in estate per sostituire il partente Cristiano Giuntoli, il ...